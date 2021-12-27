Що робити, якщо автомобіль провалився під кригу: поради

Снігопади і морози, які так тішили нас ще тиждень тому, до 31 грудня, на жаль, не протриматися. Разом із теплом відтає і лід, що скував водойми. А значить, почнеться «сезон підлідної їзди», як називають його співробітники ДСНС, повідомляє The Page.

Щорічно, незважаючи на попередження Державної служби України з надзвичайних ситуацій, під лід йдуть 30-50 автомобілів. Найчастіше це транспортні засоби рибалок, які воліють заради економії часу паркуватися не на березі, а на льоду. Все більш впевнену конкуренцію їм складають всілякі дрифтери та блогери. Дякуємо їм за це — завдяки їхнім відео у нас є можливість поетапно розібрати алгоритм визволення з автомобіля, що тоне, і збільшити шанси на порятунок останнього. Отже, якщо ваші ангели-охоронці не зуміли відмовити вас, хоча б мінімізуйте ризики.

1. Пройдіться пішки по передбачуваному маршруту з інспекційною метою. Підказками можуть бути свіжі сліди інших автомобілів. Потрібно переконатися, що лід скрізь достатньої товщини і на шляху не зустрічаються промоїни, лунки, тріщини та ополонки. Тільки для повного профану крижане поле виглядає цілісним. Насправді товщина льоду на будь-якій водоймі різна. На більшій глибині вода промерзає повільніше — ключі, що б'ють з дна, підігрівають лід «зсередини», струмки та каналізаційні стоки – з боків, а температурні коливання повітря розширюють і стискають лід, створюючи «пропарини».

Біля берега, в районі перекатів і стремен, у місцях злиття річок, на вигинах, закрутах, біля мерзлих предметів лід завжди тонший. Прислухайтесь і придивляйтеся до його поведінки – якщо лід під ногами тріщить чи «свистить», краще не продовжувати.

Також уникайте місць у густих очеретів, де ростуть дерева і стирчать корчі, - там крига завжди тонша. Як і під кучугурами, шар снігу перекриває доступ холоду до льоду. Тому найбезпечніше виходити на берег там, де лід видно і не вкритий снігом. Міцність льоду легко відрізнити за кольором. Найміцнішим є лід блакитного кольору, а ось білий мінімум у 2 рази тонший. Матово-білі, жовті або сірі ділянки потрібно не лише об'їжджати, а й оминати. Найбільшу небезпеку являють собою темні ділянки - вони найшвидше прогріваються на сонці, а значить, і стоншуються. Безпечна товщина льоду для проїзду автомобілів починається з позначки 30 див.

2. Висадіть усіх пасажирів. Одна справа – рятуватися самому та зовсім інша – відповідати за когось ще. Хто знає, чи вміють вони плавати і як поведуться у позаштатних ситуаціях?

3. Підготуйте "аварійний молоток", комплект запасний одягу та взуття, поклавши його в герметичний пакет або сумку. Туди ж варто скласти посвідчення водія і техпаспорт на автомобіль. Навіть якщо вам вдасться залишити автомобіль, що тоне, у будь-якому випадку ви промокнете. А вітер і мороз на відкритій території лютують куди сильніше, ніж на березі, і мокрий одяг миттєво обмерзає. У другому пакеті складіть дрова, рідину для розпалювання багаття та сірники/запальничку.

4. Постарайтеся не кататися поодинці – у вас має бути автонапарник. І не тільки для зберігання пакетів та зйомки паралельним курсом — в ідеалі для того, щоб друге авто могло в разі чого витягти ваш автомобіль. Тобто воно має бути взутим у пристойну зимову гуму і мати лебідку або на крайній край гачок з уже одягненим ривковим тросом максимальної довжини.

Перед виїздом переконайтеся, що буксирувальні вуха на вашому автомобілі цілі і чи є вони взагалі - сьогодні навіть у кросоверах стаціонарні вуха замінюють вкручують. Якщо це саме ваш випадок, не полінуйтеся встановити їх.

І пам'ятайте: виїжджати на незнайомий лід одночасно двома автомобілями – ризик ще більший.

5. Опустіть скло та розблокуйте двері. Автомобілі рідко провалюються під лід відразу обома осями, а значить, у вас буде 5-20 секунд на те, щоб його покинути. Якщо ви не зможете відчинити двері, є шанс вибратися назовні через віконний отвір. Пам'ятайте, що першою тоне найважча частина - та, де знаходиться моторний відсік. Якщо встигли вибратися назовні, постарайтеся відкрити всі бічні двері - так ви сповільните занурення, а то й зовсім залишите автомобіль на поверхні. І якщо все трапилося на мілководді, є шанс витягнути його самотужки. Опускати шибки необхідно ще й тому, що у воді може закоротити склопідйомники, а «аварійними молотками» оснащуються далеко не всі комерційні транспортні засоби, не кажучи вже про особисті.

6. Якщо ви знехтували всіма переліченими вище порадами і були замкнені на дні водойми, ще не все втрачено. Позбавтеся максимуму одягу – при спливанні вона буде буквально тягнути вас вниз, наситившись водою і поважчавши на кілька кілограмів. Крім того, вона зрадливо чіплятиметься за будь-які виступи. Перші дві-три хвилини вам не буде холодно завдяки потужним викидам адреналіну. Відкрити двері під водою не вийде навіть у Василя Вірастюка — заважатиме тиск води. Відкрити їх вдасться лише тоді, коли вода заповнить половину салону. Відсутній «молоток для розбивання скла» замінить один із стрижнів знімного підголівника.

Ще до прориву важливо зорієнтуватися, куди вам потрібно плисти. Справа в тому, що навіть найлінивіше протягом за хвилину встигає віднести автомобіль на десяток метрів убік. А під льодом, покритим снігом, темно навіть у сонячну погоду. Тому знайдіть очима найсвітліше місце в «стелі» — саме воно і буде полином, якого слід прагнути. Навігаційною підказкою стануть бульбашки повітря, що тягнуться до неї з автомобіля.

7. Вибравшись на світ Божий, повертайтеся на берег своїми ж слідами. Відпочивши, постарайтеся більше не зупинятися - найкраще вас зігріє саме рух. Попросіть очевидців викликати швидку допомогу та рятувальників, поділитися з вами сухим одягом та переодягтися у натопленому салоні. Якщо переодягтися не в що, вичавіть свій одяг і для збереження тепла укутайтесь в поліетилен. Пити гарячий чай можна тільки після того, як переодягнетеся і опинитеся в теплому приміщенні. Гірше, якщо на березі на вас ніхто не чекає – тоді треба бігти у напрямку найближчого житла чи автомобільної дороги.