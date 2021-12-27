У Києві створюють штаб територіальної оборони; система тероборони столиці має бути розгорнута найближчим часом, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Андрій Крищенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Набір резервістів у бригаду територіальної оборони Києва триває.

У січні планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці.

Мер Києва Віталій Кличко провів нараду з заступниками голови КМДА, керівниками департаменту муніципальної безпеки, бригади територіальної оборони столиці, прокуратури та СБУ Києва, представниками Головного командування Збройних сил України, поліції столиці.

"Заяви та погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьована координація і дії всіх служб і структурних підрозділів" , – зазначив Віталій Кличко.

Фото: КМДА

Мер також наголосив на необхідності особливої уваги до безпеки об'єктів критичної інфраструктури міста.

"Таких об'єктів у Києві понад 500. Їх у разі надзвичайної ситуації беруть під охорону різні відомства. Зокрема - Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони" , - додав Кличко.