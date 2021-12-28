Дозвіл не платити за свою землю: хто може уникнути податку

Українців зобов’яжуть сплачувати податки на земельні ділянки із 1 січня 2022 року. Однак деякі громадяни можуть уникнути цього, повідомляє Сьогодні.

Про це йдеться у проекті закону №5600, який набуває чинності з 1 січня.

Отже, категоріями громадян, які можуть не сплачувати податок є:

власники земельних ділянок, які використовують землю для потреб;

люди, які продають продукцію зі свого паю, однак за умови сплати необхідних податків на дохід;

власники дач та прибудинкових ділянок розміром до 50 соток;

власники земельних паїв, які розташовані в межах населеного пункту, дачного та садового кооперативу;

власники ділянок, отриманих у результаті приватизації в кооперативах у зоні відчуження.

Що відбувається з ринком землі?

Одразу після запуску ринку землі в Україні ціна за один гектар була надто низькою і сягала 1000 – 1300 доларів.

Однак, за словами керівника відділу земельної політики і майнових відносин МХП, співвласника земельної агенції "Володар" Володимира Нагорного, у наступному році ситуація зміниться.

На думку експерта, з 2022 року ціна на гектар української землі зросте приблизно на 300-500 доларів і середня вартість становитиме 2,5 – 3,5 тисяч доларів за гектар.