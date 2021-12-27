Петиція про відміну військового обліку для жінок набрала 25 тисяч підписів

Новина про те, що в Україні на військовий облік ставитимуть жінок окремих професій, викликала серед українців обурення. На сайті президента з'явилася петиція про скасування наказу, сьогодні вона набрала необхідну кількість підписів, повідомляє УНІАН.

Автор петиції назвала наказ від Міноборони про військовий облік для жінок "знущаннями".

Цю петицію підписали вже понад 25 тисяч осіб. Тепер вона перебуває у статусі "Очікує на розгляд".

"Відмінити наказ Міністерства оборони України від 11.10.2021 № 313!Користуватися лише переліком лише тих спеціальностей, що визначені ПКМУ № 711 від 14.10.1994" , - йдеться у тексті вимоги скасування наказу.

Автор петиції зазначила, що тепер майже усі жінки Україні повинні бути військовозобов'язаними. Це вона називає "неподобством".

"Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації" , - зазначила автор.

Тепер, коли петиція набрала необхідну кількість голосів, мають розглянути.