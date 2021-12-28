Легкий картопляний рулет з грибами на Новий Рік: готуємо на швидку руку

Напередодні свят особливо цінуються рецепти незвичайних і цікавих страв, які можна приготувати швидко і з використанням невеликої кількості інгредієнтів. Одною з таких страв є рулет, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Його можна приготувати з овочів, з рибними добавками, з грибами або шинкою. Самим пікантним на вашому святковому столі стане картопляний рулет з грибами. Рецепт цієї страви – читайте нижче.

Інгредієнти

  • Картопля - 0,5 кг
  • Борошно - 3-5 ст. ложок
  • Гриби - 350 г
  • Ріпчаста цибуля - 2 головки
  • Жовток одного яйця
  • Кунжут
  • Зелень
  • Рослинна олія
  • Солі.

Спосіб приготування

  • Почистіть картоплю, відваріть його до готовності. Дайте трохи охолонути та натріть на дрібну тертку.
  • Цибулю дрібно наріжте та обсмажте.
  • Гриби дрібно наріжте та обсмажте окремо. Для рулету підійдуть будь-які гриби, можна взяти печериці.
  • Змішайте половину цибулини з печерицями, а другу половину – з натертим на дрібній тертці відвареною картоплею.
  • Обидва фаршу потрібно посолити, додати спеції та трохи борошна – для густої консистенції.
  • На деко викладайте спочатку шар з картопляного фаршу. Зверху - грибний фарш. Посипте зеленню. Також можна посипати тертим твердим сиром.
  • Щоб рулет було зручніше закручувати, використовуйте харчову плівку.
Легкий картопляний рулет з грибами на Новий Рік: готуємо на швидку руку
Як закручувати картопляний рулет з грибами
  • Скрутіть рулет, помажте його збитим жовтком і посипте кунжутом.
  • Запікайте в духовці 25-30 хвилин при температурі 180-200 градусів. Готовий рулет ріжемо на порційні шматки та прикрашаємо зеленню.

Новини

analytics