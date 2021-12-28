Легкий картопляний рулет з грибами на Новий Рік: готуємо на швидку руку
Напередодні свят особливо цінуються рецепти незвичайних і цікавих страв, які можна приготувати швидко і з використанням невеликої кількості інгредієнтів. Одною з таких страв є рулет, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.
Його можна приготувати з овочів, з рибними добавками, з грибами або шинкою. Самим пікантним на вашому святковому столі стане картопляний рулет з грибами. Рецепт цієї страви – читайте нижче.
Інгредієнти
- Картопля - 0,5 кг
- Борошно - 3-5 ст. ложок
- Гриби - 350 г
- Ріпчаста цибуля - 2 головки
- Жовток одного яйця
- Кунжут
- Зелень
- Рослинна олія
- Солі.
Спосіб приготування
- Почистіть картоплю, відваріть його до готовності. Дайте трохи охолонути та натріть на дрібну тертку.
- Цибулю дрібно наріжте та обсмажте.
- Гриби дрібно наріжте та обсмажте окремо. Для рулету підійдуть будь-які гриби, можна взяти печериці.
- Змішайте половину цибулини з печерицями, а другу половину – з натертим на дрібній тертці відвареною картоплею.
- Обидва фаршу потрібно посолити, додати спеції та трохи борошна – для густої консистенції.
- На деко викладайте спочатку шар з картопляного фаршу. Зверху - грибний фарш. Посипте зеленню. Також можна посипати тертим твердим сиром.
- Щоб рулет було зручніше закручувати, використовуйте харчову плівку.
- Скрутіть рулет, помажте його збитим жовтком і посипте кунжутом.
- Запікайте в духовці 25-30 хвилин при температурі 180-200 градусів. Готовий рулет ріжемо на порційні шматки та прикрашаємо зеленню.