В Італії заборонили платити готівкою за покупки дорожчі за 1000 євро

В Італії з 1 січня 2022 року ліміт на платежі готівкою буде знижено з 2000 євро до 1000 євро (близько 30 тис. грн в еквіваленті). Таким чином уряд країни бореться з тіньовою економікою, що має допомогти у подоланні наслідків коронакризи, повідомляє Обозреватель.

До липня 2020 року ліміт на готівку в Італії становив 3000 євро. З того часу ліміт знижують вже вдруге, пише La Reppublica.

Розраховуватись готівкою з 1 січня можна буде, якщо сума не перевищуватиме 999 євро включно.

Ліміт поширюється на такі операції:

грошові перекази як на адресу фізичних, так і на адресу юридичних особи (тобто покупки у магазинах теж входять до цього пункту);

обмін валют;

позики та пожертвування, навіть якщо оборот готівки відбувається між членами сім'ї;

переведення цінних паперів на пред'явника в євро або в іноземній валюті, що здійснюється з будь-якої причини між різними суб'єктами, чи то фізичними, чи юридичними особами.

Виняток становить переведення в готівку грошей з картки або внесення готівки на банківський рахунок. Причина полягає в тому, що такі операції не є переказом між різними суб'єктами.

Також в Італії власники магазинів та інші підприємці будуть зобов'язані приймати карти для придбання на будь-яку суму. Якщо продавець відмовиться продати товар або послугу за безготівку, він сплатить штраф у сумі від 30 євро плюс відсоток з вартості покупки.

Обмеження у 1000 євро діяло в Італії ще шість років тому. Але потім воно було скасовано, у 2016 році уряд Маттео Ренці знову збільшив граничну суму розрахунку готівкою до 3000 євро. Тепер старий ліміт повернули.

"Банк Італії провів дослідження наслідків підвищення стелі [розрахунку готівкою] у 2016 році. Виявилося, що воно призвело до збільшення тіньової економіки економіки на 0,5 процентного пункту. Автори [дослідження] дійшли висновку, що більш жорсткі обмеження в обігу готівки є ефективними інструментами боротьби з ухиленням від сплати податків" , – йдеться у статті La Reppublica.

Італія, як і багато країн Західної Європи (наприклад, Німеччина) важко переходить на безготівкові платежі. У більшості невеликих торгових точок продавці досі віддають перевагу розрахункам виключно готівкою. Це шкодить економіці країни, адже доходи "налом" простіше приховати від податкової, аніж безготівкові надходження.

Обмеження на розрахунки готівкою сприяють детінізації економіки. Крім того, вони призводять до розвитку cashless-сегменту, внаслідок чого знижуються витрати держави на виготовлення грошей, а також витрати банків на інкасацію та зберігання готівки.