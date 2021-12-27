В ОРДЛО доставили 28 тонн гумдопомоги від ООН

У понеділок, 27 грудня, на тимчасово окуповану територію через КПВВ "щастя" була доставлена гуманітарна допомога вагою 28 тонн. Її надало Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй, повідомляє РБК-Україна.

Серед гуманітарної допомоги були будівельні матеріали, товари медичного призначення та комп'ютерну техніку.

"Рух по дорожньому коридору через КПВВ "щастя" для громадян, які мають намір перетнути лінію розмежування, залишається заблокованим окупантами" , - йдеться в повідомленні.

При цьому прикордонники зазначили, що гуманітарний вантаж є вкрай необхідною допомогою, що забезпечує підтримку цивільному населенню, постраждалому в результаті збройної агресії РФ.