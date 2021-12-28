Названі найшкідливіші рибні страви: вони гірше фастфуду

Не всі страви з риби корисні для здоров'я. Деякі види риби та морепродуктів гірше фастфуду і їх вживання може привести до серйозних проблем зі здоров'ям, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Фермерський лосось

Лосось рекомендується лікарями та дієтологами до вживання через велику кількість омега-3. Цей жир допомагає регулювати інсулін і знижує апетит.

Але корисними властивостями володіє тільки дикий лосось, а ось фермерський – посилює запалення. У дикому лососі міститься 114 мг жиру, а в фермерському – близько 1900 мг.

Відрізнити Фермерський лосось не так вже й складно. Така риба пофарбована в рожевий колір.

Тиляпія

Ця риба дуже жирна, в ній жиру більше, ніж в беконі. Одна порція такої риби набагато жирніше пончика або бургера. Тиляпію вирощують на фермах і годують кукурудзою, а не озерними рослинами та водоростями.

Таке харчування перетворює рибу в холодець серед морепродуктів, і вона дуже шкідлива для організму.

Макрель

У цій рибі дуже часто міститься небезпечно високий рівень ртуті. Ця речовина руйнує ендокринну систему людини та впливає як фальшиві гормони: змушує організм утримувати жир і спалювати менше калорій, знижує рівень гормону лептину, який регулює апетит.

Як стверджують в управлінні продовольства і медикаментів США, чим менше розмір риби, тим менше в ній забруднюючих речовин.

Найнижчу концентрацію ртуті мають сардини, гребінці та інші дрібні морські істоти.

Роли з тунцем

Тунець сам по собі – дуже дієтичний продукт. А гострі спеції в таких ролах повинні спалювати жир.

Але насправді це не так. При приготуванні таких ролів, тунець фактично купають в майонезі та роблять з дієтичного продукту дуже шкідливий.

Не додає корисності й обгортка ролу - з білого рису, вона дуже шкодить фігурі.

Такий же негативний вплив має і рол" Філадельфія", які складається з вершкового сиру, лосося і білого рису. Такі роли можуть містити 20 грамів жиру і 520 калорій.

Креветки темпура

Креветки в клярі - це по суті смажені суші або риба з чіпсами. Їх заправляють білим борошном і заливають гарячим маслом. У такому блюді міститься 508 калорій і 21 грам жиру – стільки ж містить бігмак.