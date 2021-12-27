єПідтримка: українці купили 100 тисяч залізничних квитків

Загалом на залізничні квитки витрачено понад 42 млн. гривень, повідомляє Корреспондент.

Українці придбали вже понад 100 тисяч квитків на потяги за державною програмою єПідтримка. Про це пише Укрзалізниця у понеділок, 27 грудня.

"З моменту початку виплат коштів від держави вакцинованим українцям на спеціальні карти за програмою є Підтримка пасажири здійснили понад 100 тисяч транзакцій, купуючи квитки в чат-боті АТ Укрзалізниця, на сайті booking.uz.gov.ua та на партнерських ресурсах", – йдеться у повідомленні .

За час дії програми станом на сьогодні пасажири витратили на залізничні квитки понад 42 млн. гривень. Середній чек однієї транзакції становить 420 гривень.

Ліміт з оплати залізничних квитків карткою єПідтримка дорівнює сумі грошових коштів на ній, тобто можна вибрати будь-який квиток на будь-який рейс у вагон будь-якого класу вартістю до 1000 гривень та сплатити його в чат-боті Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua або в касі.

Купуючи квитки на залізницю, пасажири також отримують доступ до безкоштовної залізничної онлайн-бібліотеки, яка доступна у всіх поїздах, та до онлайн-кінотеатру, який працює на борту Інтерсіті+ і коштує лише 1 гривню.