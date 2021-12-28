Ці сумки будуть наймоднішими в 2022
Перед тим, як відправитися з подругами на шопінг – вибрати сумку перед новим сезоном, ми часто перебираємо сто вкладок і сторінок в соцмережах, щоб з'ясувати, які моделі будуть актуальними, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.
Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram склала невеликий гід по найтрендовішим сумкам майбутнього року – від моделей з бахромою до вже звичних плетених і структурних сумок-коробок.
Наймодніші сумки 2022 року
- Сумки-"плетінки"
- Геометричний принт
- Хутряна сумка стане в нагоді в холоди
- Сумка асиметричної форми
- Моделі з бахромою були популярними в минулому році, а тепер урочисто переходять в новий сезон!
- Сумки-коробки
- Сумка-месенджер
- Дорожні сумки теж повинні бути яскравими!
- Сумки кольору металік