Порошенко розповів, коли повернеться до України

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня 2022 року. Нині він перебуває за кордоном, де проводить низку офіційних зустрічей, повідомляє Обозреватель.

Свій намір він підтвердив у інтерв'ю "5 каналу". Політик пообіцяв, що надасть відповіді на усі питання, що стосуються оголошення йому підозри у державній зраді. Йдеться про справу щодо закупівель вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках.

При цьому політик наголосив, що не збирається узгоджувати свій графік з Банковою.

"У першій половині січня я точно, відповідно до свого графіка, який не збираюся узгоджувати з Зеленським, повернуся до України. І дам відповіді на всі питання. І щодо державної зради, і щодо фінансування тероризму" , – зазначив Порошенко.

Нагадаємо: Порошенку оголосили підозру в державній зраді. У партії "Європейська солідарність" назвали справу сфабрикованою. За словами секретаря РНБО у 2014-2019 роках Олександра Турчинова, підозра перетвориться на фарс, як і всі попередні справи проти п'ятого президента. В "ЄС" підтвердили, що підозра стосується справи про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу у 2014-2015 роках. Водночас адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра незаконна і не має жодних правових підстав. Він зазначив, що раніше вже передбачав саме такий перебіг справ і саме такий текст документа.