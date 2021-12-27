ЄС підтримав рішення Дуди накласти вето на закон про польські ЗМІ

Заступник голови Європейської комісії Віра Юрова підтримала рішення польського лідера заблокувати проєкт закону, який обмежує участь іноземного капіталу у теле та радіокомпаніях, повідомляє Лента.Ру.

"Я вітаю заяву президента Дуди про те, що він наклав вето на цей закон. Це важливий сигнал для діалогу щодо свободи ЗМІ" , - розповіла вона у своєму Twitter-акаунті про накладання Євросоюзом вето на скандальний проєкт закону.

У понеділок, 27 грудня, лідер Польщі наклав вето на спірний закон і направив його до сейму на новий розгляд, оскільки, на його думку, країні зашкодить суперечка, яка виникла б під час його схвалення.

Цей закон викликав хвилю протестних акцій по всій країні. На думку польської опозиції, законопроєкт є зазіханням на свободу ЗМІ для того, щоб припинити діяльність незручного для влади країни телеканалу.