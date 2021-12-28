"єПідтримка": 6,5 млн українців отримали банківські картки

6,5 млн українців отримали банківські картки в рамках програми єПідтримка, на її реалізацію вже спрямовано 3 млрд грн, повідомляє Українська правда.

"6,5 млн українців вже отримали банківські картки, 5,5 млн сформували заявки і вже близько 3 млрд грн направлено на реалізацію програми" , - заявила Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економіки Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, у 2022 році програма буде модифікована відповідно до потреб захисту економіки. Зокрема, з'явиться можливість людям старше 60 років купувати ліки за отримані в рамках допомоги кошти.