"єПідтримка": 6,5 млн українців отримали банківські картки
6,5 млн українців отримали банківські картки в рамках програми єПідтримка, на її реалізацію вже спрямовано 3 млрд грн, повідомляє Українська правда.
"6,5 млн українців вже отримали банківські картки, 5,5 млн сформували заявки і вже близько 3 млрд грн направлено на реалізацію програми", - заявила Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економіки Юлія Свириденко.
За словами Свириденко, у 2022 році програма буде модифікована відповідно до потреб захисту економіки. Зокрема, з'явиться можливість людям старше 60 років купувати ліки за отримані в рамках допомоги кошти.
"Дальше її (програми – ред.) удосконалення залежатиме від попиту, а також від того, які галузі потребуватимуть державної допомоги. У майбутньому ми зможемо легко підлаштувати її під потреби економіки та нові виклики", – зазначила міністр.