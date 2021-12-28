Міноборони РФ звинуватило НАТО у підготовці до збройного конфлікту

У Міноборони РФ заявили, що НАТО готується до великомасштабного збройного конфлікту з Росією, повідомляє Українська правда.

Згідно з інформацією російського ТАСС заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін на брифінгу для військових аташе та представників посольств іноземних держав, акредитованих у Москві заявив:

"Військове будівництво блоку повністю перенацілене на підготовку до великомасштабного збройного конфлікту високої інтенсивності з Росією".

"Останнім часом альянс перейшов до практики прямих провокацій, пов'язаних з високим ризиком переростання в збройне протистояння" , - сказав він.

Як характерний приклад він навів спробу британського есмінця УРО Defender 23 червня "проникнути в територіальні води РФ" в районі мису Фіолент біля узбережжя окупованого РФ Криму.

За його словами, у Чорноморському регіоні, порівняно з 2020 роком, інтенсивність залучення розвідувальної авіації зросла більш ніж на 60 відсотків. Кількість літаковильотів збільшилася з 436 до 710. Присутність в акваторії Чорного моря кораблів і допоміжних судів позарегіональних держав НАТО, за словами заступника міністра, "фактично набула постійного характеру".

При цьому він вважає, що погіршення відносин між Росією та НАТО розпочалося раніше 2014 року.

За словами Фоміна, НАТО щорічно проводить три десятки великих навчань, на яких відпрацьовується ведення війни проти Росії.

Заступник міністра оборони РФ заявив, що західні партнери самі спровокували події в Україні, а Північноатлантичний альянс використав їх як привід для припинення взаємодії з Росією.

За даними Міноборони Росії, на позаплановому брифінгу були присутні 105 іноземних військових аташе та представників посольств із 65 зарубіжних держав, у тому числі 18 осіб, які представляють 14 країн НАТО.