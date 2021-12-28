Треба підтримувати Україну та Молдову в опорі РФ - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС у 2022 році має продовжувати підтримувати Україну та Молдову в опорі тиску з боку Росії, а також зберігати твердий підхід до Білорусі, повідомляє Новое время.

Про це Боррель написав у своєму блозі, присвяченому підсумкам 2021 року.

"У міру розповсюдження гібридних конфліктів ми маємо продовжувати підтримувати Україну та Молдову в опорі тиску з боку Росії та зберігати непохитний підхід до Білорусі. У цьому зв’язку саміт Східного партнерства підтвердив стратегічний, амбітний та далекоглядний підхід ЄС до наших східноєвропейських партнерів" , — вважає голова європейської дипломатії.

За словами Борреля, у східному сусідстві ЄС 2021 рік ознаменувався «яскравими прикладами силової політики» у випадках з Україною, Білоруссю та Молдовою.

"Щоб протистояти цим загрозам, ЄС надає тверду та єдину політичну, а також оперативну підтримку своїм партнерам, наприклад, за допомогою п’ятого пакета санкцій проти режиму Лукашенка у Білорусі" , — наголосив Боррель.

За його словами, у році, що минає, в ЄС, крім боротьби з пандемією, бігали від однієї кризи до іншої. Він підкреслив, що Білорусь, Україна, Малі, Судан, Афганістан, Ефіопія та Венесуела домінують у міжнародному порядку денному та порядку денному ЄС.