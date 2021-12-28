США на третину збільшили поставки зрідженого газу до ЄС - Bloomberg

Кількість танкерів, що перевозять природний газ із США до Європи, за вихідні, 25 та 26 грудня, зросла на третину, повідомляє Лента.Ру.

Як передає агентство Bloomberg, у бік Європи, прямують 20 американських танкерів. За даними на 24 грудня, кількість танкерів з американським зрідженим природним газом (ЗПГ), призначеним для європейських споживачів, становила 15. Джерела агентства заявили про наявність ще 14 суден, які вирушили у бік Європи, але «очікують остаточних рішень».

Деякі аналітики вважають, що вартість газу в Європі найближчими місяцями не знизиться, більш того, поточні котирування обіцяють регіону рекордно дорогий газ навіть улітку 2022 року. 21 грудня біржова вартість газу в Європі збільшилася до 2150 доларів за тисячу кубометрів та встановила новий рекорд.

Зростання вартості блакитного палива в Європі відбувалося на тлі припинення постачання «Газпромом» газопроводом «Ямал-Європа». Паливо ним пустили в реверсному напрямку у бік Польщі.

Після 21 грудня ринок дещо стабілізувався: ціна на газ знижується. Причину цього вбачають, зокрема, в очікуванні додаткових партій ЗПГ.