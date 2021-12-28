28 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день кіно, День продовження банкету, повідомляє УНІАН.

У США - День штату Айова, День клятви вірності прапору, День короткометражного кіно, День Завантаження, день шоколадних цукерок, День "Подзвони другу", День гри в карти, в Азербайджані - День адвоката, в Іспанії - День сміху, Яєчно-борошняна битва, в Ефіопії - День святого Гавриїла, в Південній Австралії - День проголошення провінції, в Таїланді - День пам'яті короля Таксина, в Таджикистані - День Комітету національної безпеки.

Пам'ятні дати 28 грудня, річниці та події

28 грудня 1065 року було завершено будівництво церкви Святого Петра, що стала основою Вестмінстерського абатства. У цей день церква була освячена. Абатство відкрилося в лютому 1066 року. Згодом воно стало місцем коронації всіх британських монархів. Першим коронованим тут вінценосцем став в 1066 році Вільгельм Завойовник. В абатстві знайшли вічний притулок багато видатних англійців: королі, літератори, вчені, музиканти.

Серед них - Єлизавета I (1533-1603), Георг Фрідріх Гендель (1685-1759), Ісаак Ньютон (1643-1727) і Чарльз Дарвін (1809-1882). Тут же знаходиться могила невідомого воїна як символ пам'яті про солдатів, загиблих в роки Першої світової війни. У куточку поетів спочиває прах Джефрі Чосера, Семюеля Джонсона, Теннісона, Браунінга, Діккенса і багатьох інших знаменитих письменників і поетів. Поруч з ними похований прославлений актор Дейвід Гаррік. Крім цього, тут знаходиться безліч пам'ятників: Мілтону, Кітсу, Шеллі, Генрі Джеймсу, Томасу Еліоту та іншим. Серед пізніх меморіальних дощок можна знайти таблички, присвячені поетові Ділану Томасу і Лоренсу Олів'є. Вестмінстерське абатство є діючою церквою, де щодня проводяться літургії та служби. Воно зараховане до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У 1869 році в Огайо Вільямом Семплом була запатентована перша жувальна гумка.

У 1895 році німецький фізик В. Рентген у Вюрцбурзі вперше оголосив про відкриття рентгенівських променів.

У 1908 році стався землетрус на Сицилії. Головною жертвою природного катаклізму стало квітуче місто Мессіна. Підземні поштовхи, сила яких досягала 7,5 бала за шкалою Ріхтера, забрали життя понад 75 тисяч людей, а викликана ними хвиля цунамі висотою 10 метрів довершила руйнування міста. Також серйозно постраждали місто Реджо-ді-Калабрія і навколишні селища. Примітно, що землетрус не належав до числа найсильніших. Трагедія Мессіни була в тому, що підземний поштовх стався безпосередньо під містом.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 28 грудня вшановує пам'ять святого Трифона. Інші назви свята: "Трифон", "Зоря в рукавицях", "День зцілюючих молитов". У народі говорили: "На Трифона і птах в лісі замерзає".

Що сьогодні не можна робити

У цей день ще триває Різдвяний піст, тому потрібно дотримуватися його заборони щодо їжі і поведінки. Не варто ні на кого злитися, потрібно стримувати емоції і бути доброзичливим. Є ще народне повір'я, яке забороняє скаржитися на холод. Весь день потрібно бути веселим і бадьорим, щоб мороз подарував міцне здоров'я.

Прикмети на 28 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

сьогоднішня погода - прогноз на березень;

вдень мороз, а ввечері стало теплішати - до холоднечі;

вдень північний вітер - до сильних морозів;

синиці расчирикались - до морозів.

Іменини 28 грудня

Іменини у Павла, Василя та Степана.