У РФ назвали можливе місце переговорів із НАТО

Швейцарія в разі потреби готова надати майданчик для проведення саміту Росія – НАТО, який заплановано на 12 січня 2022 року, повідомляє Обозреватель.

Як пишуть російські ЗМІ, про це заявив офіційний представник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Валентин Кліваз.

"Швейцарія готова надати свої добрі послуги, якщо вони корисні та потрібні" , – цитує його російська преса.

Як повідомляється, Швейцарія може виконувати ролі країни-господарки або допомогти в організації переговорів.

Також Кліваз наголосив, що не коментує "конкретні події та запити від сторін" через конфіденційність.