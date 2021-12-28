З конституції Білорусі вирішили прибрати без'ядерний статус

З конституції Білорусі вирішили прибрати згадку про нейтральний і без'ядерний статус республіки. Зі статті 18 пропонують прибрати норму, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як передає білоруське видання "Белта", з чинної редакції пропонується прибрати фразу:"Республіка Білорусь має на меті зробити свою територію без'ядерною зоною, а державу - нейтральною".

Замість цього там пропонується додати фразу: "Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території стосовно інших держав".

Конституційний референдум намічений на лютий 2022 року, проте його конкретна дата поки не оголошена. Своєю чергою, проєкт змін до конституції був оприлюднений тільки 27 грудня.

Про можливість появи на території Білорусі ядерної зброї заявляв міністр закордонних справ Володимир Макей. Пізніше Міністерство закордонних справ Росії не виключило, що Москва може передати Білорусі ядерну зброю.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україну вже лякали розміщенням ядерної зброї в окупованому Криму, але й у випадку Білорусі, якщо така передача відбудеться, Київ знатиме, де знаходиться частина російського ядерного потенціалу.