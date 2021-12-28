У Туреччині – місячний антирекорд приросту COVID-випадків

Добовий приріст випадків коронавірусу в Туреччині становив у понеділок 26 099, що стало рекордним показником із 24 листопада. Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа у своєму Twitter-акаунті, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, за останню добу було зроблено 362 535 тестів, зафіксовано 26 099 нових випадків COVID-19, померло 157 осіб. Коджа пов'язав зростання кількості нових випадків із поширенням омікрон-штаму.