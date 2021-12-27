Варшава нагадала Москві про десяту статтю договору про НАТО

Росія не вирішуватиме, хто має бути членом НАТО, а хто ні. Це має бути рішенням Північноатлатичного альянсу і країн-кандидатів, наприклад, України.﻿ Про це в етері польського телеканалу заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, повідомляє Укрiнформ.

“Думаю, що це не буде предметом якоїсь поглибленої дискусії: це не Росія вирішуватиме, кого НАТО прийматиме у свої ряди. У 10-й статті Договору про НАТО йдеться про можливість розширення Альянсу, і це вирішуватимуть країни НАТО і країна, яка була би кандидатом, тобто, наприклад, Україна, а не жодна інша країна” ,- заявив Пшидач, який відповідає у міністерстві за східну політику.

На його переконання, Росія не повинна вирішувати таке питання.

“Якщо Росія могла б вирішувати це, то Польща, напевно, не приєдналася б до НАТО в 1999 році” ,- наголосив заступник глави польського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, якщо Росія хоче дискутувати з НАТО, то це добре, адже останні два роки Москва не хотіла вести перемовин із Альянсом.

“Якщо Росія хоче дискутувати про Східну Європу, то є простір для дискусії. Можна говорити про Донбас, про Мінські домовленості, про Крим, дестабілізаційні дії Росії на Південному Кавказі, зокрема, у контексті Грузії. Є цілий ряд тем, які можна у дипломатичних рамках порушувати з Росією і зберігати мир” ,- підкреслив Пшидач.

На його переконання, Москві треба подати тверді сигнали, включно зі зміцненням східного флангу НАТО.

Як відомо, засідання Ради НАТО-Росія, яка не збиралася понад два роки, може відбутися 12 січня. Москва наразі остаточно не підтвердила цю дату переговорів.