У ДР Конго відбулися сутички армії та бойовиків, десятки загиблих

У Демократичній Республіці Конго відбулися сутички між армією та озброєними угрупованнями, загинули 12 цивільних та 38 бойовиків, повідомляє Укрiнформ.

Як передають західні ЗМІ, зіткнення відбулися в провінції Ітурі, де армія веде бойові дії проти «Об'єднаних Демократичних Сил» (ОДС), афілійованих з ІДІЛ, та проти місцевих повстанців із угруповання CODECO. Цивільні були вбиті бойовиками ОДС.

За даними ЗМІ, під час однієї операції військові ДР Конго вбили семеро бойовиків ОДС і взяли в полон ще одного. В іншій операції, за підтримки гвинтокрилів, було ліквідовано 31 бойовика CODECO, ще кілька поранено.

Зазначається, що CODECO («Кооперація за розвиток Конго») є релігійною сектою та озброєним угрупованням, до якого входять бойовики з племені Ленду. ОДС є озброєним угрупуванням, сформованим у 1990-х радикальними ісламістами. З 2019 року це угруповання увійшло до складу «Ісламської держави» і діє спільно з бойовиками ІДІЛ. ОДС стоять за останніми атаками у столиці Уганди Кампалі у листопаді цього року. Тоді внаслідок вибухів біля управління поліції та будівлі парламенту загинули чотири особи та понад 30 отримали травми.

У ЗМІ зазначається, що Уганда та Демократична Республіка Конго спільно діють проти бойовиків ОДС. Раніше ДР Конго погодилася провести антитерористичну операцію, у тому числі із застосуванням авіаударів та наступом сухопутних військ на регіон, контрольований ОДС.