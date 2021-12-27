Рєзніков попередив місцеву владу про порядок створення тероборони

Міноборони звертає увагу органів місцевого самоврядування на необхідність діяти у межах своєї компетенції та не допускати кроків і заяв, які суперечать положенням Закону «Про основи національного спротиву». Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Укрiнформ.

«Звертаюся до всіх керівників органів місцевого самоврядування та інших обраних осіб. Я закликаю вас утриматись від дій і висловлювань, які політизують справу організації територіальної оборони. Мова йде про найважливіше - захист нашої країни. Тут не місце піару та пересмикуванням. Ми усі спільно маємо працювати заради інтересів України, кожен - у межах своїх повноважень. Зміцнювати обороноздатність, а не шкодити їй, розбалансовуючи процес. Є чітка вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові. Очільники громад не очолюють формування Сил територіальної оборони і мають діяти у межах своїх компетенцій» , - зазначив керівник Міноборони﻿.

У МОУ нагадали: Законом «Про основи національного спротиву» визначено, що організація та виконання завдань територіальної оборони належить Силам територіальної оборони як складовій Збройних Сил України, а безпосереднє керівництво територіальною обороною здійснюється Головнокомандувачем ЗСУ через Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Етапи та порядок створення та розвитку Сил територіальної оборони ЗСУ визначаються Головнокомандувачем ЗСУ. Будь-які структури, створені посадовими особами органів місцевого самоврядування, не входять до складу Сил територіальної оборони. Місцеві державні адміністрації беруть участь, а не створюють самостійно штаби територіальної оборони, наголошується в повідомленні.

«Ми виходимо на практичну стадію реалізації положень цього фундаментального закону. І важливо, щоб кожен розумів, де його компетенція починається і де завершується. В питаннях оборони не може бути ніякої двозначності. Тож, перше і єдине, що всі мають запам‘ятати - створення Сил територіальної оборони як окремого потужного компонента всеохопної оборони у складі Збройних Сил України - це виключна компетенція військових, їхня функція» , - вказав Резніков.

Він пояснив, що армія формує структуру Сил ТрО, готує відповідні плани, ставить завдання, призначає командирів, надає зброю. А міські та сільські голови, загалом місцеве самоврядування робить свій внесок у забезпечення належної матеріальної бази.