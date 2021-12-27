Рєзніков попередив місцеву владу про порядок створення тероборони
Міноборони звертає увагу органів місцевого самоврядування на необхідність діяти у межах своєї компетенції та не допускати кроків і заяв, які суперечать положенням Закону «Про основи національного спротиву». Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Укрiнформ.
«Звертаюся до всіх керівників органів місцевого самоврядування та інших обраних осіб. Я закликаю вас утриматись від дій і висловлювань, які політизують справу організації територіальної оборони. Мова йде про найважливіше - захист нашої країни. Тут не місце піару та пересмикуванням. Ми усі спільно маємо працювати заради інтересів України, кожен - у межах своїх повноважень. Зміцнювати обороноздатність, а не шкодити їй, розбалансовуючи процес. Є чітка вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові. Очільники громад не очолюють формування Сил територіальної оборони і мають діяти у межах своїх компетенцій», - зазначив керівник Міноборони.
У МОУ нагадали: Законом «Про основи національного спротиву» визначено, що організація та виконання завдань територіальної оборони належить Силам територіальної оборони як складовій Збройних Сил України, а безпосереднє керівництво територіальною обороною здійснюється Головнокомандувачем ЗСУ через Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.
Етапи та порядок створення та розвитку Сил територіальної оборони ЗСУ визначаються Головнокомандувачем ЗСУ. Будь-які структури, створені посадовими особами органів місцевого самоврядування, не входять до складу Сил територіальної оборони. Місцеві державні адміністрації беруть участь, а не створюють самостійно штаби територіальної оборони, наголошується в повідомленні.
«Ми виходимо на практичну стадію реалізації положень цього фундаментального закону. І важливо, щоб кожен розумів, де його компетенція починається і де завершується. В питаннях оборони не може бути ніякої двозначності. Тож, перше і єдине, що всі мають запам‘ятати - створення Сил територіальної оборони як окремого потужного компонента всеохопної оборони у складі Збройних Сил України - це виключна компетенція військових, їхня функція», - вказав Резніков.
Він пояснив, що армія формує структуру Сил ТрО, готує відповідні плани, ставить завдання, призначає командирів, надає зброю. А міські та сільські голови, загалом місцеве самоврядування робить свій внесок у забезпечення належної матеріальної бази.
«Минулого тижня профільний урядовий комітет погодив проєкти 14 актів Кабінету Міністрів України. Після схвалення цих рішень урядом, яке ми очікуємо найближчим часом, буде створено необхідну базу для практичного втілення закону про основи національного спротиву вже з 1 січня 2022 року. Не буде жодних пауз, пришвидшиться системна робота, де кожен повинен займатися своєю справою», - підсумував Резніков.