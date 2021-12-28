США готові підтримати союзників на східному фланзі - Салліван

Помічник керівника адміністрації США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорив телефоном з главою Бюро національної безпеки Польщі Павлом Солохом і представником канцелярії польського президента Якубом Кумохом ситуацію навколо України. Вашингтон підтвердив готовність підтримати союзників по НАТО, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як передає прес-служба Білого дому, вони обмінялися думками про нарощування Росією збройних сил біля кордону з Україною і підтвердили важливість єдності союзників у дипломатичних зусиллях і зусиллях зі стримування.

"Салліван підтвердив підтримку США статті 5 Північноатлантичного договору і підкреслив готовність Сполучених Штатів підтримати наших союзників на східному фланзі, що захищають свої країни" , - наголошується в заяві.

Салліван також "передав подяку президента США Джо Байдена за те, що сьогодні (понеділок) вранці президент Польщі Дуда наклав вето на спірну поправку про ЗМІ, зазначивши, що це позитивний сигнал перед тим, як 1 січня Польща обійме посаду голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі".