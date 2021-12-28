У США скоротили термін самоізоляції при COVID-19

Федеральний Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) США зменшив встановлений термін самоізоляції при зараженні коронавірусом. Про це йдеться на вебсайті відомства, повідомляє Лента.Ру.

Термін ізоляції при COVID-19 скоротили вдвічі від десяти до п'яти діб. Директор CDC Рошель Валенські наголосила, що рекомендовані вимоги оновили, зокрема, через швидке поширення омікрон-штаму коронавірусу.

"Зважаючи на те, що ми нині знаємо про COVID-19 і омікрон-варіант, CDC скорочує рекомендований час ізоляції з десяти для людей з COVID-19 до п'яти днів, якщо хвороба протікає безсимптомно, з наступним 5-денним носінням маски в присутності інших" , - наголошується в заяві відомства.

Валенські додала, що оновлені правила гарантують безпечне повсякденне життя.