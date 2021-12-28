NASA оприлюднило моторошний звук з супутника Юпітера

Космічний зонд Juno Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) записав звукову доріжку під час того, як проходив повз супутник Юпітера – Ганімед. Звуки є електричними і магнітними хвилями, які були перетворені на звуковий ряд, повідомляє Обозреватель.

Як інформує журнал Science Alert, аудіодоріжка була створена на основі даних, зібраних приладом Waves. Його головне завдання – вимірювання магнітного поля навколо Юпітера, щоб зрозуміти, як воно взаємодіє з газами в атмосфері.

Звукова доріжка, яку створили під час польоту зонда Juno над супутником Юпітера – Ганімедом – триває 50 секунд.

"Цей саундтрек досить дикий, щоб створити враження, ніби ви разом із Juno пропливаєте повз Ганімед вперше за більш ніж два десятиліття" , – зазначив головний дослідник Juno Скотт Болтон.

Коментуючи запис, він звернув увагу на різкий перехід до вищих частот десь на середині запису.

"Це був вхід до іншої області магнітосфери Ганімеда" , – пояснив він.

Також для перегляду доступне відео прольоту Juno над Ганімедом.

Ганімед – сьомий на відстані від Юпітера серед усіх його супутників. Це найбільший супутник у Сонячній системі. Свій оберт навколо Юпітера Ганімед здійснює приблизно за сім днів. Супутник складається з приблизно рівної кількості силікатних порід та водяного льоду. За припущеннями вчених, у надрах на глибині близько 200 км між шарами льоду є океан рідкої води.