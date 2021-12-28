Стала відома дата переговорів США з РФ щодо України

10 січня CША та Росія вестимуть переговори щодо "напруги навколо України" та контролю над ядерним озброєнням, повідомляє Українська правда.

Про це у коментарі західній агенції AFP розповів представник служби національної безпеки Білого дому. Представник сказав, що " Штати сподіваються на співпрацю з Росією".

Потім очікується, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та регіональний орган безпеки ОБСЄ, до якого входять США, зустрінуться 13 січня.