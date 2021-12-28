На Закарпатті затримали вісьмох мігрантів

У Закарпатській області прикордонники Мукачівського загону виявили групу чоловіків, які прямували до Румунії. Їх затримали, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що затримані жодних документів при собі не мали. Усі представилися громадянами Пакистану, інформує у Держприкордонслужба.

Для перевірки наданої інформації та складання протоколів про адміністративні правопорушення іноземців доставили до прикордонного підрозділу. Встановлюються особи, які причетні до організації незаконної подорожі.