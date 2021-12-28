Іран вимагає від США зняти нафтові санкції

Влада Ірану перед початком нового раунду переговорів про ядерну програму Тегерана зажадала зняти з країни санкції США, які торкаються торгівлі нафтою, повідомляє Корреспондент.

Як заявив міністр закордонних справ Ісламської Республіки Хосейн Амір Абдоллахіян, завданням-мінімумом чергової серії консультацій у Відні має стати повернення іранського експорту нафти до норми та забезпечення доступу до вторгованих за нафту коштів в іноземних банках.

Як вже повідомлялося, учасники віденських переговорів знову обговорюють можливість зняття штрафних заходів Вашингтона з Тегерана за згоду Ірану обмежити розвиток його ядерної програми.