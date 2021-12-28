У Польщі припускають будь-який розвиток подій на кордоні України та РФ

Влада Польщі не виключає жодного варіанту розвитку ситуації на кордоні України з Росією і зберігає тісну співпрацю з нашою державою, повідомляє Укрiнформ.

Про це розповів Польському радіо голова Кабінету президента Польщі Павел Шрот. За його словами, Анджей Дуда отримує інформацію стосовно ситуації на українсько-російському кордоні - як від польських служб, так і від союзників Польщі.

«Зараз ми не виключаємо жодного варіанту. Ситуація - серйозна. Ми тісно співпрацюємо з Україною. Перед святами президент (Дуда – ред..) зустрічався з Президентом Володимиром Зеленським у форматі Люблінського трикутника. Найближчим часом – це не останні контакти, співпраця є дуже інтенсивною» , - розповів Шрот

Він наголосив, що президент Польщі дуже підтримує Україну, «коли йдеться про збереження її територіальної цілісності, а також демократичного устрою».