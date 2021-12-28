У Білорусі відправили до колонії росіянина за опозиційну діяльність

Мінський міський суд засудив 21-річного громадянина Росії Єгора Дудникова до 11 років позбавлення волі за озвучування роликів для білоруської опозиції та ведення телеграм-каналу "Загони громадянської самооборони Білорусі", який влада визнала терористичним, повідомляє "Интерфакс".

Саме такий термін просив йому прокурор. За інформацією правозахисного центру "Весна", Дудникова звинувачують у розпалюванні ворожнечі (ч.3 ст. 130 КК) та у закликах завдавання шкоди національній безпеці Білорусії (ч.3 ст. 361 КК).

Дудников жив у Мінську та займався озвучуванням мультфільмів та рекламних роликів. Його затримали 5 травня, і з того часу він перебував у СІЗО КДБ Білорусії. Суд над ним розпочався 20 грудня та проходив у закритому режимі.