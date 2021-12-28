Курс валют НБУ на 28 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 28 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 27 грудня знизився до позначки 27.23 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 30.82 за 1 євро.
Курс рубля знизився до позначки 3.70 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 36.52 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 2 коп. до 29.61 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого не змінився і залишається на рівні 6.68 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.230 600
|EUR
|Євро
|30.819 600
|RUB
|Рубль
|0.370 050
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.516 200
|CHF
|Швейцарський франк
|29.614 600
|PLN
|Польський злотий
|6.676 300