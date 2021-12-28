Курс валют НБУ на 28 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 28 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 27 грудня знизився до позначки 27.23 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 30.82 за 1 євро.

Курс рубля знизився до позначки 3.70 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 36.52 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 2 коп. до 29.61 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого не змінився і залишається на рівні 6.68 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 27 грудня 2021 року.