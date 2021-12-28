У США вперше заселили мешканців у створений на 3D-принтері будинок

В американському штаті Вірджинія жінка та її 13-річний син стали першими власниками житлового будинку, збудованого із застосуванням технології 3D-друку, повідомляє Корреспондент.

Як передає CNN, будівля була зведена на околицях міста Вільямсберг компанією Alquist в рамках програми будівництва будинків для малозабезпечених, ініційованої благодійною організацією Habitat for Humanity (Будинок для людства).

Площа одноповерхової будівлі з трьома спальнями та двома ванними кімнатами становить понад 110 квадратних метрів. Фундамент та стіни, зроблені з бетону, звели лише за 12 годин із застосуванням величезного 3D-принтера. Встановленням вікон, даху та оздоблювальними роботами займалася бригада будівельників.

За даними телеканалу, застосування новітніх технологій щонайменше на 15% знизило вартість робіт під час будівництва споруди. При цьому ціну нового житла, взятого сім'єю в іпотеку, не називають.