Дозы Pfizer та Moderna діють на Омікрон слабше, ніж на Дельту

Японські вчені у перебігу досліджень виявили, що дві дози COVID-вакцин Pfizer і Moderna значно менш ефективні проти штаму Омікрон, аніж проти Дельти, повідомляє Укрiнформ.

«Група фахівців під керівництвом професора Катаяма Кадзухіко з Університету Кітасато виміряла рівні нейтралізуючих антитіл у культивованих клітинах, взятих зі зразків крові дванадцяти осіб, які пройшли повну вакцинацію… Шість зразків були взяті у людей, які отримали дві дози вакцини Pfizer, решта шість - у тих, хто вакцинувався препаратом Moderna» , - йдеться у повідомленні агентства N﻿﻿HK.

Як зазначається, рівні антитіл у зразках, узятих у людей, вакцинованих три місяці тому препаратом Pfizer, проти варіанта Омікрон були в середньому на 72% нижчі, ніж рівні проти варіанта Дельта. Рівні у зразках тих, хто три місяці тому отримав другу дозу вакцини Moderna, були в середньому нижчими на 82%.

Утім, за словами професора, який очолює групу дослідників, результати цього лабораторного експерименту не означають, що вакцини неефективні проти Омікрон-штаму. При цьому, додає NHK, Катаяма закликав тих, хто повністю пройшов вакцинацію, продовжувати дотримуватися основних заходів профілактики інфекції.