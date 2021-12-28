На Київщині легковик влетів у дерево: загинув підліток

Під Білою Церквою легкове авто ВАЗ-2109 врізалося у дерево, внаслідок чого загинув пасажир - 14-річний хлопець, повідомляє Корреспондент.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області, дорожня пригода сталася напередодні увечері 27 грудня. Про аварію поінформував поліцію водій транспортного засобу - 34-річний дядько загиблого.

На місці ДТП медики констатували смерть дитини. Чоловіка рятувальники деблокували з авто, після чого його з травмами різного ступеня важкості відправили до лікарні.

Обставини події встановлює слідство. Згідно з фото, машина влетіла у дерево, через що була сильно пошкоджена - вона буквально залишилася без даху.