В Україні хочуть створити перший суперкар KRAINA 225

Українець Максим Шкіндер, який працює над дизайном спорткарів McLaren, створив проект першого українського електрокара KRAINA 225, повідомляє Судово-юридична газета.

«Що б ви сказали, якби на дорогах вашого рідного міста з'явився такий вітчизняний електрокар? Ми об'єднали зусилля з іншими талановитими фахівцями з України, які працюють за кордоном в автомобільних та IT компаніях, щоб показати, на що здатний колективний розум», – написав Максим Шкіндер.

Джерело фото: krainaauto.com

Команда KRAINA 225 хоче створити український електромобіль із конкурентоспроможним дизайном, надихнувшись українським літаком АН-225 «Мрія».

Джерелом нашого натхнення став могутній АН-225, названий його творцями «Мрія», що означає «Створено уявою, фантазією». Він є об'єктом захоплення для дітей та дорослих у всьому світі в останні кілька десятиліть», - йдеться у проекті.

KRAINA Shooting brake Coupe – це електричний автомобіль класу люкс, чотиримісне електричне купе довжиною близько 5 м. У автомобіля обтічний силует зі скошеною задньою частиною та повністю прозорий дах.

За словами Шкіндера, це некомерційний та суто концептуальний проект, спрямований на дослідження та експерименти.

Джерело фото: krainaauto.com