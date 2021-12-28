Унікальний український автобус "Еталон" знайшли в полі

Тривісний автобус БАЗ А079.30 був випущений в єдиному екземплярі в 2005 році. Машина отримала навіть власне ім'я "Еталон Сіті" і раніше працювала в Севастоволі і Рівному, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Зараз унікальний тривісний "Еталон" іржавіє просто неба в промзоні на околиці Луцька.

Головною відмінною рисою експериментальної машини стала наявність третьої підкатної осі. Додатковий міст отримав свої барабанні гальма і односхилий ошиновку. Його установка дозволила збільшити довжину автобуса з 7,15 до 8,2 м.

Унікальний український тривісний автобус &quot;Еталон&quot; знайшли в полі: що про нього відомо

У підсумку пасажиромісткість міської модифікації зросла з 38 до 64 осіб. Повна маса також стала більше, з 7,7 до 9,7 тонни відповідно. Силовий агрегат і інші елементи шасі залишилися колишніми. Дизельний двигун Tata розвивав 130 к.с.

Унікальний український тривісний автобус &quot;Еталон&quot; знайшли в полі: що про нього відомо

Автобус Бориспільського автозаводу повинен був замінити застарілі ЛАЗи і старі міські автобуси іноземного виробництва в обласних і районних центрах, але належного інтересу до нової моделі потенційні покупці не виявили.

Унікальний український тривісний автобус &quot;Еталон&quot; знайшли в полі: що про нього відомо

Новим автобус потрапив до Севастополя, де пропрацював до початку "десятих" років. Пізніше машина кілька років працювала на приміських маршрутах в Рівненській області, і вже кілька років простоює в компанії більш масових стандартних "Еталонів" на околиці промислової зони поблизу Луцька.

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