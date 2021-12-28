Кліматологи виявили новий тип погодних умов, який існує в основному в одній конкретній частині світу: цей унікальний тип шторму відбувається над західною частиною Індійського океану, повідомляє Новий час.

Ці природні явища є компактними, повільно рухомими, багатими на вологу басейни. Дослідники із США назвали їх атмосферними озерами.

Кліматологи Брайан Мейпс та Вей-Мін Цай з Університету Майамі зробили це відкриття, вивчаючи погодні умови над Індійським океаном. За їхніми словами цей регіон не привертає великої уваги метеорологів. Дослідники спеціально вивчили повсякденні моделі дощу та водяної пари для цього району.

На відміну від більшості штормів, озера утворюються через концентрацію водяної пари, досить щільну, щоб викликати дощ.

"Ці парові тіла іноді дрейфують на захід над східноафриканським узбережжям, приносячи дощі в цю напівзасушливу зону", - пояснили вчені на засіданні Американського геофізичного союзу.

Ці структури несуть великий обсяг води — за розрахунками вчених, кількості вологи достатньо, щоб утворити калюжу глибиною кілька сантиметрів і шириною приблизно 1000 кілометрів. Всі атмосферні озера рухаються на захід і потім проливаються дощем у прибережних районах.

Команда вивчила супутникові дані за п'ять років в Індійському океані та знайшла 17 атмосферних озер, які протрималися над океаном довше шести днів. Вони утворювалися у будь-яку пору року зазвичай у межах 10 градусів від екватора.

Дослідники кажуть, що вони можуть утворюватися і далі від екватора, і ці озера іноді перетворюються на тропічні циклони.

Команда планує продовжити вивчення атмосферних озер, щоб визначити, чи можуть зустрічатися в інших частинах світу і як на них може вплинути зміна клімату.