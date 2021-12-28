Що очікується на валютному ринку у вівторок

Передостанній робочий тиждень 2021 року видався відверто спокійним. Коливання котирувань безготівкового долара проходили у відносно вузькому діапазоні, а курси закриття минулої п'ятниці не дуже відрізнялися від такого закриття тижнем раніше. Національному банку навіть вдалося знову повернутися до практики щоденних покупок своїх «традиційних» 5 млн доларів, хоч і зміг це зробити регулятор лише двічі.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку починається останній робочий тиждень цього року. Усього за три дні і експортерам, і імпортерам треба буде встигнути закрити всі свої потреби у валюті чи гривні, що означає, з одного боку, збільшення кількості операцій, а з іншого – велику ймовірність зростання волатильності на ринку. Національний банк у ці дні буде настороже, вкрай уважно спостерігати за ринком і у разі різкого руху в той чи інший бік одразу ж вийде з інтервенцією або на купівлю або продаж. Різких коливань курсу долара в дні, що залишилися, він не допустить.

Крім того, сьогодні Міністерство фінансів проводить останній цього року аукціон із розміщення ОВДП; на ньому інвесторам запропонують ОВДП у гривні терміном на 3, 6, 12 місяців, а також 2 та 3 роки. Аукціон, що відбувся минулого тижня, показав зростання інтересу до українських цінних паперів. Якщо сьогодні попит на них збережеться, це може призвести до зростання пропозиції валюти для оплати покупок, що буде на руку гривні.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 27,20/27,30 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва минулої п'ятниці торгувався у вузькому діапазоні 27,23-27,25 гривень. За такими ж цінами його продавали протягом довгих вихідних – з суботи до понеділка. Сьогодні вранці продаж у Києві стартуватиме з 27,25-27,26 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Сьогодні рівноймовірні як зростання, так і зниження безготівкового, а за ним – і готівкового долара. Тренд на міжбанку задасть напрямок для готівкового ринку.

Євро на ринку FOREX у понеділок торгувався у вузькому діапазоні 1,1301-1,1332 долара, т.к. у багатьох країнах продовжували святкувати католицьке Різдво, і обсяги операцій на світових ринках було знижено. Сьогодні вранці продовжуються незначні коливання, діапазон звузився до 1,1317-1,1331 долара. Готівковий євро у столиці минулої п'ятниці продавали по 30,75-30,80 гривень, але вже у понеділок, незважаючи на вихідний, пропозиція євровалюти зросла, а ціна опустилася до 30,70-30,72 гривень. За такою самою ціною його почнуть продавати і сьогодні вранці. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Як і для готівкового долара сьогодні рівноймовірні як зростання, так і зниження цінника на готівковий євро.

Російський рубль у понеділок здійснював різкі рухи по відношенню до американського долара між рівнями 73,10 та 73,60 рублів за долар. Вранці вівторка він торгується у вузькому діапазоні 73,37-73,54 доларів. Готівковий рубль у Києві в понеділок, як і минулого тижня, продавали по 3,67-3,70 гривень за 10 рублів. За такою ж ціною його продаватимуть і сьогодні; ймовірність зміни навіть на пару копійок за 10 рублів сьогодні невелика.