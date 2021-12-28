Український клуб оштрафували за інтерв'ю російською

КДК УАФ оштрафував рівненський Верес за порушення пункту регламенту, який зобов'язує давати флеш-інтерв'ю державною мовою, повідомляє Сьогодні.

Порушення пункту регламенту чемпіонату України, який зобов'язує давати флеш-інтерв'ю державною мовою, було зафіксовано після матчу 17-го туру УПЛ Верес – Динамо 0:3, що відбувся 4 грудня у Луцьку.

Про штраф від контрольно-дисциплінарного комітету УАФ повідомив офіційний сайт рівненського Вереса.

Відтепер представники Вереса будуть давати інтерв'ю та коментарі для ЗМІ лише українською мовою. Для тих футболістів чи інших працівників клубу, які володіють державною мовою на недостатньому, на їхню думку, рівні, клуб готовий організувати курси з вивчення української.

Таке рішення не стосується представників клубу, які є громадянами інших держав.