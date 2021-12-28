Стягнення військ РФ до кордонів: Кулеба назвав ціль Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому президент РФ Володимир Путін стягує війська до українських кордонів. Разом із тим, він вважає, що поки Росія нічого суттєвого не досягла, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

За його словами, Росія зрозуміла, що розмовляти з нею вже всі навчилися, але вона все ще не може з цих розмов вичавлювати для себе потрібні їй результати.

"Тому зараз задача, яку ставить перед собою Путін - не в тому, щоб із ним знову хтось поговорив, а в тому щоб нарешті з цих розмов щось для себе вичавити" , - заявив Кулеба.

Нагадаємо, за даними Ради безпеки і оборони України, Росія зараз зосередила 122 тисячі військових в межах 200 кілометрів від кордону.