Apple закриває магазини на тлі спалаху COVID-19

Американська Apple Inc. (SPB: AAPL) оголосила про закриття 11 магазинів у Нью-Йорку на невизначену кількість часу через спалах захворюваності на коронавірус у місті, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми регулярно відстежуємо ситуацію і вживатимемо заходів для збереження здоров'я наших клієнтів та співробітників", - ідеться у повідомленні компанії.

Прийняте рішення зачіпає магазини компанії на Мангеттені, Брукліні, Бронксі та на Статен-Айленді. Воно не означає закриття магазинів назавжди, наголошується в прес-релізі.

Покупці ще зможуть забрати своїх онлайн-замовлень із цих магазинів на вулиці.

На початку грудня компанія оголосила також про тимчасове закриття магазинів в Аннаполісі, Маямі, Онтаріо та Оттаві.

Водночас Apple посилила правила відвідування торговельних точок клієнтами. Вони тепер обов'язково мають носити маски під час перебування у магазині. До цього компанія вимагала цього лише в тих регіонах, в яких влада схвалила відповідну постанову.

На початку 2020 року під час поширення першої хвилі пандемії COVID-19 у США Apple була змушена закрити усі свої магазини.