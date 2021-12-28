Skoda представила свій новий бюджетний седан Skoda Slavia, створений в індійському представництві цієї компанії. Не виключено, що перед нами майбутня світова модель чеського автогіганта, оскільки раніше її випробували на дорогах Європи, повідомляє Today.ua.

Skoda Slavia побудовано на платформі MQB A0 IN. На цій же платформі, до речі, збудовані кросовери Skoda Kushaq та Taigun. Довжина нового чеського седана становить 4541 мм, ширина – 1752 мм, висота – 1467 мм, а колісна база – 2651 мм. Об'єм багажника – 521 літр. Тобто у цього середньорозмірного седана найдовша колісна база у своєму сегменті та найбільший багажник.

Дизайн у Slavia цілком сучасний. Спереду дизайн нагадує нові Octavia та Superb. Втім, на наш погляд спереду дуже багато хрому. Крім того, такий седан, на наш погляд, повинен мати колісні диски більшого розміру.

Салон оздоблений високоякісними матеріалами. Він нагадує салон кросовера Kushaq. У цих автомобілів, наприклад, однакове двоспицеве кермо.

У лінійці двигунів два бензинові силові агрегати. Це 1,0 л бензиновий турбодвигун потужністю 115 л. і 175 Нм крутного моменту, а також 1,5 л бензиновий турбомотор потужністю 150 л. і 250 Нм моменту, що крутить.

Skoda почне продавати седан Skoda Slavia навесні 2022 року. Тоді ж стане відомою його ціна.