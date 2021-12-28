Рецепт чаю, який розтопить зайві кілограми

Щоб полегшити свою вагу, можна пити чай, який розтопить зайві кілограми. До його складу входять кілька компонентів, і він готується самостійно вдома, повідомляє Rsute.ru.

До складу чаю входять продукти, що благотворно впливають на організм. Їхній союз дає можливість боротися з вагою. Окремо компоненти чаю мають слабшу дію, а комплексі дають хороший результат.

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Що потрібно для чаю:

  • свіжий корінь імбиру – 2 ст. л. (тертий);
  • листовий зелений чай – 1 десертна ложка;
  • сік свіжого лимона – 2 ст. л. (або відповідно 2-3 кружечки);
  • мед – 1 десертна ложка;
  • вода кип'ячена – 1,5 літра;
  • м'ята – за бажанням.

Приготування:

  • взяти термос – у ньому зручно заварити чай, наполягати, і потім можна пити гарячий;
  • скласти всі інгредієнти до нього;
  • залити кип'яченою водою та перемішати;
  • вміст термоса наполягти 30 хвилин.

Чай можна пити протягом дня, але припинити його вживати перед сном. Імбир має властивість тонізувати, що погано позначиться на якості відпочинку, а зелений чай може діяти, як сечогінний засіб. М'яту в чай додають у тому, щоб перебити гостроту, яку дає імбир.

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