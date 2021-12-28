Microsoft визнала нові проблеми Windows 11

Автори Windows 11 визнали поширену проблему з кольором. Про це повідомляє видання Windows Latest, повідомляє Лента.ру.

Журналісти медіа зазначили, що багато користувачів поскаржилися на проблему, коли в деяких програмах Windows 11 колір відображається некоректно. Спочатку фахівці пов'язали це з помилкою конкретних додатків, проте згодом представники Microsoft заявили, що проблема пов'язана з Windows 11.

"Оновлення сторонніх додатків у більшості випадків не допоможе" , - зазначили журналісти.

Як виявилось, неполадки були пов'язані з неправильною обробкою інформації за допомогою API Win32. Проблема була виявлена під час використання популярних графічних редакторів та програм для відображення фотографій. Через помилку система могла відображати білі кольори зображень із яскраво-жовтим відтінком.

Фахівці корпорації зазначили, що інженери повинні підкоригувати параметри колірних профілів. Оновлення, що виправляє помилку, має вийти найближчим часом.

На початку грудня користувачі Windows 11 помітили, що операційна система нового покоління може уповільнювати роботу SSD-накопичувачів. Помилка була виявлена ще на стадії бета-тестування Windows, однак у компанії, мабуть, не змогли вирішити проблему за кілька місяців.