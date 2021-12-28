Скільки автомобілів в Україні продається в лізинг.

Асоціація лізингодавців України поділилася результатами роботи членів асоціації за підсумками 11 місяців 2021 року, повідомляє Autoconsulting.

Зокрема, трійкою лідерів із реєстрацій нових ТЗ в Україні є ОТП Лізинг (41% усіх реєстрацій за період), ULF Finance (19%) та Альфа-Лізинг Україна (11%).

У сегменті ТС у трійку лідерів увійшли компанії Автокредит Плюс (51%), ULF Finance (25%) та Авентус Лізинг (15%).

78% усіх ТЗ, зареєстрованих членами Асоціації за вказаний період – легкові автомобілі. Найпопулярнішими легковими автомобілями зі стабільністю залишаються автомобілі марки Renault. Частка цієї марки становила 17%. До п'ятірки найпопулярніших марок також потрапили: Toyota (10%), Peugeot (10%), Skoda (9%) та VW (6%).

Поза сегментом легкових автомобілів близько 9% реєстрацій транспортних засобів припало на вантажні автомобілі, а ще 5% – на легкі комерційні транспортні засоби. Інші сегменти мали частку менше 5%.

Усього ж члени Асоціації «Українське об'єднання лізингодавців» зареєстрували 15,1% усіх легкових автомобілів та 8,5% усіх легких комерційних автомобілів, придбаних в Україні.

За підрахунками Асоціації, на ринку відбулося 40% зростання обсягів реєстрацій транспортних засобів (МС) лізинговими компаніями протягом листопада поточного року порівняно з минулим, та 21% за одинадцять місяців цього року. Лізингові компанії все ще тримають високі темпи зростання цього сегменту ринку.

Серед зареєстрованих протягом 11 місяців ТЗ 63% – це нові авто, та 37% – уживані. На умовах фінансового лізингу надавалося 91% ТЗ, на умовах оперативного – 9%.

Рівень проникнення лізингу в сегмент легкових автомобілів становив 15,1% протягом одинадцяти місяців цього року, що можна порівняти з рівнем минулого року. Це вказує на те, що зростання профінансованих у лізинг легкових автомобілів значною мірою спричинене збільшенням обсягів придбання автомобілів загалом. У той же час рівень проникнення в сегмент легких комерційних автомобілів ще на початку року становив 6,5% і відповідно зріс на 2 відсотки протягом одинадцяти місяців.