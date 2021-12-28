Які продукти допомагають вивести нікотин з організму

Через нікотин, як кажуть експерти, організм може відчувати вітамінний дефіцит, внаслідок чого імунітет буде ослаблений і йому буде важче боротися з різними захворюваннями. Тому людям, які палять цигарки, рекомендують додати до раціону продукти, здатні швидко виводити нікотин, повідомляє Коментарі.

Американські фахівці кажуть, що послабити шкоду куріння можна за допомогою броколі та цвітної капусти. Річ у тому, що ці овочі у своєму складі містять сульфорафан, який захищає клітини та відновлює імунітет, а також це одні з небагатьох продуктів, які відновлюють роботу білка Nrf2. Цей білок, як повідомляють дослідники, є "охоронцем здоров'я", а у курців він помітно знижується.

Крім цього, броколі та цвітна капуста багаті на вітаміни С, В та В5, які відповідають за важливі процеси в людському організмі. Вживаючи овочі, ви не тільки поповнюєте запаси цінних мікроелементів в організмі, а й підвищуєте метаболізм.