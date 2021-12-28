Південна Корея схвалила використання таблеток Pfizer для лікування COVID-19

Влада Південної Кореї схвалила для екстреного застосування пігулки від коронавірусу COVID-19 компанії Pfizer Inc, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Міністерство безпеки харчових продуктів та лікарських засобів Південної Кореї провело засідання групи експертів, які дійшли висновку, що препарат Paxlovid слід використовувати для лікування коронавірусу.

Згідно з висновками відомства, початкові дані випробувань препарату показали, що він значно знижує ризик госпіталізації та летального результату у пацієнтів, які мають ризик перенести захворювання у тяжкій формі.

Paxlovid будуть застосовувати для лікування хворих старше 12 років.

Минулого тижня американський регулятор дозволив використання Paxlovid. Це перші дозволені ліки в США від коронавірусу у вигляді пігулок. Усі інші ліки, що отримали наразі мають дозвіл, вимагають внутрішньовенного введення або ін'єкції.