Honor показала перший доладний смартфон

Honor показала перший доладний смартфон

Honor розкрила інформацію про свій перший складний смартфон. Про це повідомляє видання Huawei Central, повідомляє Лента.ру.

Китайська компанія опублікувала тизер гаджета на своєму YouTube-каналі, продемонструвавши дизайн майбутнього пристрою під назвою Honor Magic V. На відео апарат представлений збоку, з чого можна зробити висновок, що гаджет отримає форм-фактор розкладачки.

"Це перший складний флагман Honor" , - уточнюється у ролику.

Незважаючи на те, що корпорація показала перше відео з пристроєм, вона не розкриває характеристики та не називає точних термінів виходу девайсу. За інформацією джерел видання, Honor Magic V отримає гнучкий восьмидюймовий екран, створений компаніями BOE та Visionox. На задній панелі телефону буде розміщено додатковий дисплей на 6,5 дюймів. Також флагман матиме топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

"Генеральний директор Honor стверджує, що Magic V стане преміальним доладним смартфоном і з'явиться на ринку в 2022 році" , - зазначили автори.

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