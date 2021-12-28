Honor показала перший доладний смартфон

Honor розкрила інформацію про свій перший складний смартфон. Про це повідомляє видання Huawei Central, повідомляє Лента.ру.

Китайська компанія опублікувала тизер гаджета на своєму YouTube-каналі, продемонструвавши дизайн майбутнього пристрою під назвою Honor Magic V. На відео апарат представлений збоку, з чого можна зробити висновок, що гаджет отримає форм-фактор розкладачки.

"Це перший складний флагман Honor" , - уточнюється у ролику.

Незважаючи на те, що корпорація показала перше відео з пристроєм, вона не розкриває характеристики та не називає точних термінів виходу девайсу. За інформацією джерел видання, Honor Magic V отримає гнучкий восьмидюймовий екран, створений компаніями BOE та Visionox. На задній панелі телефону буде розміщено додатковий дисплей на 6,5 дюймів. Також флагман матиме топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.