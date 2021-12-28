Україна обговорить з урядом Німеччини блокування постачання зброї

Німеччина за правління Ангели Меркель заблокувала постачання зброї Україні. Українські дипломати будуть вести перемовини з новим німецьким урядом, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми, безумовно, будемо говорити з німцями взагалі про тему постачання Україні озброєння як таку. Мене тут менше турбує питання, як саме це робити, через механізм НАТО або інакше" , - зазначив він.

Кулеба назвав це питання принциповим, тому що жодних обмежень, жодних ембарго на торгівлю зброєю з Україною немає.